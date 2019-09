"O risco zero não existe." Governo mantém defesa do aeroporto do Montijo

© Paulo Spranger/Global Imagens

Em defesa do Montijo como a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa, Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, admitiu que a opção tem inúmeras vantagens.

"O território à volta de Lisboa não estica. Todas as opções foram estudadas e esta localização tem inúmeras vantagens, até porque já lá está um aeroporto. É um facto que não deve ser ignorado e, portanto, é difícil encontrar uma localização que, do ponto de vista ambiental, tenha estas características", explicou ao Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, Alberto Souto de Miranda.

Quanto aos alertas que têm sido feitos pelas associações ambientalistas, devido às aves que estão nas áreas protegidas da Reserva Natural do Estuário do Tejo, o secretário de Estado respondeu que os riscos só podem ser minimizados.

"O risco zero não existe, as aves voam. A obrigação de qualquer entidade gestora portuária, uma vez definida a localização do aeroporto, ponderados os riscos e avaliadas as medidas mitigadoras, é fazer uma gestão da operação aérea para que esse risco seja minimizado de acordo com as maiores práticas da aeronáutica civil internacional", acrescentou o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.