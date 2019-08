Serviços mínimos excedidos. Todos os motoristas estão a cumprir requisição civil

No que diz respeito aos postos de abastecimento fora da rede estratégica, há 44% de stock de gasóleo e 33% de stock de gasolina © Luís Forra/Lusa

Todos os motoristas estão a cumprir a requisição civil, garante o Governo.

Matos Fernandes falou ao país e garantiu que, a esta altura, "todos os trabalhadores estão a cumprir os serviços mínimos".

Nesse sentido, garantiu o ministro, tanto os postos da REPA como os postos comuns estão a ver os seus stocks abastecidos, com uma melhoria desde sexta-feira: 64% de gasóleo nos postos REPA e 45% de gasolina.

Cargas asseguradas quase na totalidade

No que diz respeito aos postos de abastecimento fora da rede estratégica, há 44% de stock de gasóleo e 33% de stock de gasolina. Estes valores devem-se, de acordo com Matos Fernandes, com a extrapolação dos serviços mínimos por um "número considerável" de motoristas que não estão em greve.

Em Matosinhos, "já foi mesmo ultrapassado": "Das 101 cargas de serviços mínimos previstas para hoje, a esta hora já foram concretizadas 111." Em Aveiras, exemplificou também o ministro do Ambiente, "estamos a 77% do cumprimento das cargas", e, em Sines, a 71%.

Contas feitas, Matos Fernandes salienta que 85% das cargas previstas para este sábado já foram feitas.

Pedidos de serviços às Forças Armadas estão a diminuir

Sobre as Forças Armadas, o ministro disse que, até ao início da tarde deste sábado, fizeram dez serviços de transporte: três para o aeroporto de Lisboa e sete para a rede REPA.

No entanto, há ainda mais 13 pedidos para esse tipo de serviço pelas Forças Armadas a decorrer este sábado, refere Matos Fernandes.

"Onde houve uma melhoria muito expressiva foi no incumprimento da requisição civil", apontou Matos Fernandes. "Ontem [sexta-feira], a esta hora, tínhamos 12 casos registados, e, hoje, não há nenhum caso, por isso todos os trabalhadores estão a cumprir os serviços mínimos."