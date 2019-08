Sindicato admite suspender greve temporariamente

© Mário Cruz/Lusa

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou esta sexta-feira a suspensão temporária da greve até domingo, dia em que decorrerá um plenário nacional de motoristas de cargas perigosas.

Em comunicado, o SNMMP esclarece que vai suspender temporariamente a greve "a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo".

A suspensão da greve terá efeito "até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas, marcado para o próximo domingo, momento em que os motoristas irão decidir pelo seu futuro".

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

O SNMMP - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas - considera que face à nomeação, hoje, de um Mediador da DGERT para dar início às negociações com a ANTRAM, entendeu que estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa.

Posto isto, e porque queremos deixar claro ao país e às partes que sempre estivemos de boa-fé neste processo, anunciamos, desde já, a suspensão temporária da greve a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo, suspensão essa que produzirá os seus efeitos até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas, marcado para o próximo domingo, momento em que os Motoristas irão decidir pelo seu futuro.