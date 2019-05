Soflusa tem luz verde para contratar mais seis trabalhadores

José Mendes esclarece que os mestres dos barcos ao pedirem uma atualização do prémio de chefia estão a desrespeitar o acordo assinado com todos os sindicatos. © Direitos Reservados

A autorização formal já chegou. A Soflusa vai poder contratar mais seis trabalhadores que se juntam aos quatro que foram contratados recentemente. Em entrevista à TSF, o secretário de Estado adjunto e da Mobilidade considera que desta maneira fica resolvido o problema da falta de funcionários na Soflusa.



José Mendes esclarece que os mestres dos barcos ao pedirem uma atualização do prémio de chefia estão a desrespeitar o acordo assinado com todos os sindicatos.

"Eu gostava de dizer que a revisão da matéria retributiva salarial este ano viola o acordo que nós assinámos no ano passado com todos os sindicatos para atualização salarial até ao final de 2019. Portanto, até ao final de 2019, segundo o acordo assinado por todos os sindicatos, pela administração da empresa, numa negociação que eu própria conduzi ficou fechada a matéria salarial, razão pela qual, na reunião de anteontem, nós decidimos, juntamente com os sindicatos e com o acordo de todos os sindicatos, iniciar um calendário de negociação salarial para o ano de 2020."

O secretário de Estado acredita que já não existem razões para a greve dos mestres dos barcos da Soflusa, porque em relação à exigência de mais trabalhadores o assunto está resolvido.

"Com a autorização de agora, o problema das horas extraordinárias fica resolvido. É preciso ser muito claro. Há 4.079 horas extraordinárias dos mestres realizadas em 2019. Se fizer as contas aos horários de trabalho isso corresponde a 2,2 pessoas. Nós temos contratação recente de quatro, temos autorização para contratar mais seis, temos a migração interna da categoria de marinheiro para mestre. Portanto, esse problema fica absolutamente colmatado."

José Mendes entende que estas contratações resolvem o problema das baixas médicas de longa duração na Soflusa.