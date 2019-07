Os condicionamentos devem-se à falta de mestres © Jorge Amaral/Global Imagens

A falta de mestres vai voltar a causar perturbações na travessia entre o Barreiro e Lisboa este sábado.

Numa nota publicada site da Soflusa, a empresa adianta que este sábado o serviço de transportes só será assegurado a partir das três da tarde por causa da falta de mestres para as embarcações.

Em alternativa, a Transtejo vai reforçar a ligação fluvial do Seixal durante o período da manhã, com a primeira carreira, entre o Seixal e o Cais do Sodré, às 05h30.