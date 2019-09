Standard & Poor's melhora perspetiva da dívida portuguesa para "positiva"

© Flickr/CC BY 2.0

A agência de notação financeira norte-americana Standard & Poor's subiu esta sexta-feira a perspetiva da dívida pública portuguesa de "estável" para "positiva", o que faz com que Portugal tenha uma perspetiva positiva por parte das principais agências de notação financeira.

"A S&P reviu o 'outlook' de Portugal de 'positivo' para 'estável'", lê-se no comunicado da agência de rating.

Num comunicado do Gabinete do Ministros das Finanças pode ler-se que a S&P destacou "o reforço da resiliência da economia portuguesa", associada à "melhoria da composição, da maturidade e do custo associados à dívida externa".

No mesmo documento pode ler-se que a agência de rating destaca "o excedente primário de cerca de 3% alcançado em 2018, um dos maiores da área do euro".

Com esta melhoria da perspetiva da dívida pública portuguesa, Portugal pode estar próximo de uma subida de rating por parte das agências internacionais.