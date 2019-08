Taxa de desemprego cai para 6,3%. É o valor mais baixo em 15 anos

© Miguel Pereira/Global Imagens

A taxa de desemprego no segundo trimestre do ano recuou para 6,3%, menos 0,5 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 0,4 pontos percentuais em termos homólogos, divulgou esta quarta-feira o INE. Este é o valor mais baixo em 15 anos.



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população desempregada, estimada em 328,5 mil pessoas, diminuiu 7,1% (25,1 mil) em comparação com o trimestre anterior e recuou 6,6% (23,3 mil) em relação ao segundo trimestre de 2018.

Também esta manhã o Eurostat reportou que nos primeiros três meses do ano 88 mil desempregados encontraram trabalho em Portugal, período durante o qual 85 mil pessoas perderam o emprego. O saldo é positivo em três mil pessoas.