Taxa que já não devia existir há dois anos continua a pesar na fatura do gás

A medida foi aprovada no Orçamento do Estado de 2017, mas, passados dois anos, ainda nada mudou. O PS e os partidos que apoiam a solução do governo à esquerda acordaram o fim do peso da taxa de ocupação do subsolo (TOS) na fatura do gás natural dos consumidores,

Trata-se de uma taxa cobrada pelos municípios às empresas distribuidoras de gás natural pela utilização do espaço subterrâneo por onde passam as canalizações - um valor que essas mesmas empresas fazem refletir nas faturas das famílias.

A taxa, que atualmente é paga em 54 municípios, não tem teto máximo e por isso cada autarquia cobra o valor que entende. Se em alguns conselhos nem sequer é cobrada, há outros em que a TOS atinge valores elevados que fazem a diferença nas faturas mensais das famílias.

Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), citados pelo jornal Público , é na Covilhã que se paga a TOS mais elevada do país (a taxa pesa 41% na fatura total do gás natural), seguindo-se os municípios da Lousada e do Seixal. No polo oposto estão os municípios da Figueira da Foz e de Santo Tirso, aqueles onde o valor de taxa cobrado é menor.

De acordo com o Público, a Associação Nacional de Municípios Portugueses já reconhecera, numa deliberação de 2015, que os critérios de cálculo da taxa variavam conforme o concelho: em alguns o cálculo era feito conforme o diâmetro das condutas, noutros era pelos metros lineares de rede e noutros pela faturação das empresas.

O Governo decidiu, em 2017, que, em vez dos consumidores, a despesa com a TOS passaria para as empresas que têm concessões e licenças de distribuição de gás natural, no entanto a medida (que voltou a ser abordada no Orçamento do Estado deste ano) ainda não entrou em vigor.

Em fevereiro, João Galamba, secretário de Estado da Energia, afirmou que o processo em causa seria conduzido pelo Ministério da Administração Interna, que tutela as autarquias.

Segundo o Público, foi constituído um grupo de trabalho informal, coordenado pelo Ministério da Administração Interna, e com a participação do Ministério da Economia, da Secretaria de Estado da Energia e da ERSE, que remetem uns esclarecimentos uns para os outros, não sendo possível saber em que ponto se encontra o processo.