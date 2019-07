Trabalhadores da Caixa travam saída de clientes fartos de polémicas

Muitos clientes têm ido aos balcões com a intenção de acabar com as contas que têm na CGD, alertam os trabalhadores do banco © Rafael Marchante/Reuters

As sucessivas notícias e polémicas a envolver a Caixa Geral de Depósitos (CGD) têm levado muitos clientes a pensar em "abandonar" o banco do Estado. O aviso é da comissão de trabalhadores que admite que, nos últimos tempos, a vida nos balcões da Caixa não tem sido fácil.

Muitos clientes não percebem que as decisões polémicas não são culpa dos trabalhadores. A coordenadora da comissão de trabalhadores da CGD explica que com frequência estes têm sido "visados pelos clientes como se fossem os responsáveis por tudo o que aparece na empresa", com críticas que aumentam quando surge mais alguma notícia sobre o banco.

Isabel Rodrigues recorda os casos e declarações na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa que dura há meses, sobretudo a seguir à audição de Joe Berardo, bem como depois da notícia de que não iriam ser pagos os juros inferiores a 1 euro (decisão que, entretanto, depois dos protestos, foi revertida).

"Quando as notícias saem, os trabalhadores são muito visados. Então depois da audição de Joe Berardo, os clientes estavam espantadíssimos com tudo o que se falou", detalha.

Numa altura em que as contas sofrem cortes constantes nos juros e as esperas aos balcões da CGD são, em certos dias, longas, os créditos ruinosos do passado são mal compreendidos pelos clientes gerando críticas e "stress" aos trabalhadores.

"Os trabalhadores da Caixa estão a dar o seu melhor e não é fácil ouvir frases como uma em que um cliente disse a um colega que estavam a roubá-lo", diz Isabel Rodrigues, para quem todas as notícias que surgem são "péssimas" para a imagem da empresa - "a opinião pública não é hoje muito favorável à CGD".

Sinal dessa imagem negativa é que muitos clientes têm ido aos balcões com a intenção de acabar com as contas que têm na Caixa.

A representante da comissão garante que "são os trabalhadores que têm feito um excelente trabalho, evitando que muitos clientes saiam", conseguindo "reter grande parte dos clientes".