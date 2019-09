Tudo o que muda na hora de levantar dinheiro e fazer pagamentos. É já este sábado

© Artur Machado/Global Imagens

A diretiva europeia sobre serviços de pagamentos obrigou os bancos portugueses a alterarem e reforçarem as medidas de segurança e, já no próximo sábado, os clientes vão começar a sentir diferenças.

Além das cadernetas, que vão deixar de poder fazer pagamentos ou levantamentos de dinheiro, haverá ainda alterações em relação às bandas magnéticas dos cartões de débito e de crédito, sendo que apenas o chip poderá ser usado para pagamentos.

De acordo com o Jornal de Notícias , os códigos matriz, que até agora eram vistos usados por uma questão de segurança, vão deixar de existir e para se aceder à conta bancária será preciso uma medida extra de acesso, provavelmente com o envio de um código por mensagem.

Estas alterações não incluem a proibição de fazer compras online através do número do cartão de crédito e do respetivo código de segurança.

Por outro lado, contrariamente aos restantes cartões bancários, os cartões de refeição e os pré-pagos continuam a funcionar com banda magnética.

Já os pagamentos de baixo valor em autoestradas e estacionamentos continuarão como até aqui, não havendo alterações a registar.