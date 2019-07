Turismo de Portugal antecipa "um ótimo verão"

© Nacho Doce/Reuters

O número de turistas a visitar Portugal cresceu 5% entre janeiro a maio, comparativamente ao período homólogo do ano passado.

Segundo o presidente do Turismo de Portugal, também as receitas provenientes do turismo aumentaram 8% nos primeiros cinco meses do ano. "Isto depois de um crescimento de 10% das receitas em 2018 e quase 20% em 2017.

Em declarações à TSF, Luís Araújo explica que o aumento do número de voos para Portugal tem ajudado, e muito, o turismo. "As reservas correm bom ritmo", destaca.

"Vamos ter outra vez um ótimo verão", prevê o Turismo de Portugal. 00:00 00:00

Já os hoteleiros esperam que no verão a taxa de ocupação e a estada média sejam idênticas às do ano passado, mas perspetivam preços mais elevados.

Segundo dados de um inquérito levado a cabo pela Associação de Hotelaria de Portugal, 54% dos hoteleiros consideram que a taxa de ocupação será igual à do ano passado, sendo a região Centro a mais otimista (43% dos hoteleiros a estimarem uma melhoria) e a Madeira a mais pessimista (47% a considerar que será pior).



"Para 86% dos inquiridos no Algarve, 75% em Lisboa, 64% nos Açores e 53% no Norte a taxa de ocupação vai ser superior a 80%", segundo o comunicado da Associação de Hotelaria de Portugal.