Turismo do Algarve considera insuficiente o reforço de postos de abastecimento

Os empresários do setor do turismo no Algarve consideram insuficiente o reforço dos postos de abastecimento em caso de crise energética. A lista, atualizada pela Entidade Nacional para o Setor Energético, inclui mais 16 postos do que na greve de abril, mas, deste reforço, apenas dois são no Algarve.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, garante que este acréscimo não chega para as necessidades da região.

"Considero que é manifestamente insuficiente face às necessidades, numa altura em que, como sabemos, temos a zona mais populosa do país, porventura. Mais uma vez, parece que o Algarve fica à margem das grandes decisões, pondo em causa uma atividade que é estratégia prioritária para a economia nacional, e, portanto, mais do que interesse dos empresários, está aqui em causa o interesse público", aponta Elidérico Viegas, em declarações à TSF.

No entanto, Elidérico Viegas ainda tem esperança de que o Governo reveja a lista de postos de emergência, e deixa mesmo um apelo ao Executivo: "Espero que ainda possa haver uma revisão e que seja reconsiderada essa posição. É um apelo ao bom senso, ao sentido de responsabilidade dos nossos governantes, os que decidem nesta matéria para definir as ações que evitem situações de rutura."

A greve tem início previsto para 12 de agosto. Será o Governo a definir os serviços mínimos, depois dos motoristas e patrões não terem chegado a acordo.