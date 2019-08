Único posto prioritário de Braga está sem gasóleo 

As viaturas da PSP têm sido obrigadas a procurar bombas fora da rede Rede de Emergência para abastecer © Liliana Costa/TSF

Por Liliana Costa 12 Agosto, 2019 • 10:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O posto da Galp na Avenida João Paulo II, o único destinado exclusivamente a viaturas prioritárias em Braga, está sem gasóleo simples, o mais utilizado pelas viaturas de emergência, aguardando desde sábado a chegada de um camião para reabastecimento.

Pub Pub

Os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana (GNR) têm estado a abastecer com gasóleo aditivado, mais caro, mas as viaturas da PSP, que só estão autorizadas internamente a abastecer com gasóleo simples, têm estado a procurar outras bombas da rede Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) e fora da rede com disponibilidade do combustível autorizado.

Pub Pub

Neste posto de uso exclusivo de viaturas prioritárias encontram-se de prevenção dois polícias para assegurar a normalidade, tendo já por aqui passado desde a madrugada viaturas dos bombeiros, GNR, autocarros e carrinhas de transporte de valores e de medicamentos.

Pelas 10h20 chegou um camião cisterna de reabastecimento mas apenas de GPL (gás de petróleo liquefeito), aguardando-se o reabastecimento de gasóleo.

A situação nas sete estações de serviço de Braga que integram a REPA era, esta manhã, de normalidade, encontrando-se pelo menos metade dos pontos reservados a veículos prioritários e a outra metade a veículos normais, com limite de 15 litros.

Com recurso a alguma imaginação, alguns automobilistas têm estado a "furar" este limite de abastecimento de 15 litros de combustível, enchendo o depósito de bomba em bomba.

"Na semana passada não estava cá, não precisei de gasolina mas a gente consegue enganá-los bem. Meto num lado e depois vou a outro meter mais 15 litros e assim se consegue resolver o problema", relatou à TSF um emigrante recém-chegado da Suíça.