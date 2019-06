Até março deste ano, o país registou um excedente orçamental de 0,4% do PIB © Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Lusa Por 24 Junho, 2019 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou um excedente orçamental de 0,4% do PIB até março, face ao défice de 1% no período homólogo, e melhor que a meta do Governo para o conjunto do ano, de um défice de 0,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pub Pub

Notícia em atualização