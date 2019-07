Valor do abono de família alargado a crianças até aos seis anos

© Marcelo del Pozo/Reuters

As crianças dos quatro aos seis anos vão ter novo aumento do valor do abono de família, em função do escalão de rendimentos, a partir deste mês.

Pub Pub

Num comunicado enviado às redações, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anuncia ainda que as crianças com idades entre os 12 meses e os três anos passam a receber o mesmo valor que é hoje atribuído às crianças até aos 12 meses, dentro de cada escalão de rendimentos.

Assim, o abono para as crianças entre os 12 e os 36 meses de idade aumentou:

+ 1.375 €/ano no 1º escalão

+ 1.134 €/ano no 2º escalão

+ 850 €/ano no 3º escalão

+ 700 €/ano no 4º escalão

Segundo dados do gabinete tutelado por Vieira da Silva, beneficiam de abono de família 140 mil crianças entre os 12 meses e os 3 anos de idade; 148 mil crianças entre os 4 e os 6 anos de idade; e 300 mil crianças com majoração monoparental.