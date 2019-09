Venda de terrenos em Lisboa ajuda contas do Estado em 282 milhões

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Lusa 12 Setembro, 2019 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O excedente dos municípios aumentou 282 milhões de euros até junho face ao mesmo mês de 2018, atingindo 669 milhões de euros, refletindo uma subida da receita superior à despesa influenciada pela venda de terrenos em Lisboa.

Pub Pub

No seu relatório sobre a evolução orçamental da administração local no primeiro semestre deste ano, divulgado esta quinta-feira, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) salienta que o comportamento do excedente orçamental está em linha com o previsto no Orçamento do Estado para 2019, sendo que, nesta primeira metade do ano, os valores estão influenciados pelo crescimento de 486 milhões de euros do lado da receita que mais que compensou o aumento de 205 milhões de euros da despesa.

Pub Pub

"A taxa de variação homóloga acumulada da despesa ter-se-á situado em 6,2%, acima do esperado no Orçamento do Estado para 2019 para a Administração Local (+3,2%)", assinala o documento para precisar que "ainda assim, o crescimento da receita superou o da despesa, tanto em termos absolutos como relativos (13,1%)".

A influenciar o comportamento da receita estiveram sobretudo as componentes não fiscais, nomeadamente a venda de terrenos por parte do município de Lisboa, no valor de cerca de 250 milhões de euros e cujo recebimento da última prestação (no valor de 192 milhões de euros) ocorreu em maio.

De acordo com o Conselho de Finanças Públicas, aquela operação imobiliária da autarquia de Lisboa "impulsionou o agregado da receita própria não fiscal, que aumentou 313 milhões de euros até junho, em termos homólogos, contribuindo positivamente para a variação da receita (8,4 pontos percentuais)".

A contribuir favoravelmente para o comportamento das receitas estiveram ainda as transferências do Orçamento do Estado para os municípios, que receberam nesta primeira metade do ano mais 122 milhões de euros do que no mesmo período de 2018.

"As transferências do Estado para os municípios ao abrigo da Lei das Finanças Locais terão aumentado 4,2% em termos homólogos. O contributo destas transferências revelou-se positivo (1,4 p.p.) para a evolução da receita, ainda que abaixo do previsto no OE (6,3%). Porém, este (aparente) desvio relativamente ao previsto foi mais do que compensado pelo aumento de outras transferências da Administração Central", indica o documento produzido pelo organismo liderado por Nazaré Costa Cabral.

As receitas fiscais também registaram até junho uma evolução homóloga favorável, à 'boleia' dos diversos impostos locais, com exceção do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI), devido a alterações na forma de pagamento.

A primeira (e para muitos proprietários única) prestação do IMI foi, até 2018, paga durante o mês de abril, tendo a partir de 2019 passado a ser feita em maio. Além da diferença da data, o limite mínimo para a pagamento a prestações baixou de 250 euros para 100 euros.

O Imposto Municipal sobre Transações Onerosas (IMT) - pago quando há lugar a mudança de propriedade dos imóveis - também registou um aumento homólogo de 5,7% em junho, mas a subida é inferior aos 8,0% que está prevista no OE/2019.

Do lado das despesas, o crescimento homólogo de 6,2% reflete sobretudo o aumento dos encargos com pessoal, devido ao descongelamento das progressões e do número de trabalhadores.

"As despesas com pessoal deram o maior contributo para o aumento da despesa corrente primária no 1.º semestre de 2019", refere o relatório hoje divulgado, indicando que a variação homóloga das despesas com pessoal, de 7,8%, "decorrerá não só do aumento do pessoal ao serviço (4,6% até junho face a 2018),7 mas também do descongelamento faseado de carreiras iniciado em janeiro de 2018 com conclusão em dezembro de 2019".

De acordo com o relatório, dos 308 municípios, 22 estavam, no final de junho, acima do limite da dívida total, o que corresponde a uma ligeira melhoria por comparação com os 24 que se encontravam nesta situação no final de 2018.

Já no caso das autarquias em situação de rutura financeira - pelo facto de o rácio da sua dívida superar os 300% - não se registaram alterações, mantendo-as as quatro contabilizadas no final de 2018.