Investimento é o fermento de que o pão precisa. Setor foi dos menos abalados pela pandemia

Pão © Artur Machado/Global Imagens

Por Beatriz Morais Martins 12 Novembro, 2020 • 08:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mercado de panificação e pastelaria industriais registou um crescimento de 3,5% e um aumento das exportações de 7,5%, em 2019, revela um estudo da DBK - Observatório Setorial que vai ser apresentado esta quinta-feira.

Cerca de metade das empresas do setor apresenta resiliência financeira elevada ou média-alta, facto que poderá ser decisivo para enfrentarem a atual crise, desencadeada pela pandemia de Covid-19.

O impacto da pandemia foi menor neste setor do que nos outros, com dois terços das empresas da panificação e pastelaria a registar um impacto médio ou baixo, de acordo com os dados apurados.

O setor da panificação e pastelaria industriais representa cerca de 25 mil empregos, distribuídos por mais de 6 mil empresas.

Um terço (34%) destas empresas têm um risco de atraso nos pagamentos baixo, enquanto 19% tem um risco médio-alto ou elevado de incorrer neste tipo de incumprimento.

Em relação ao risco de, nos próximos 12 meses, as empresas do setor encerrarem com dívidas por liquidar, 52% dos negócios tem um risco reduzido ou mínimo, 38% registam um risco moderado e 7% um risco elevado.

A jornalista Beatriz Morais Martins explica os resultados deste estudo ao setor da panificação e pastelaria 00:00 00:00

Albertino Santos, dirigente dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares de Lisboa, explica que o setor da panificação está dividido em três subsetores: o pão de longa duração (como pão congelado), a panificação artesanal, e a panificação tradicional, que existe "desde sempre".

A pandemia de Covid-19 afetou o mercado de panificação, mas não o pôs em risco porque "o pão tem futuro, é um setor que esteve sempre presente durante a pandemia". No entanto, as empresas ligadas à restauração e hotelaria estão com algumas dificuldades financeiras.

Albertino Santos explica como está dividido o setor 00:00 00:00

Albertino Santos apela ao Governo para que haja investimento, linhas de crédito para reestruturar o setor. Esse é o fermento que vai fazer crescer o setor e o mercado tradicional precisa desse incentivo como de pão para a boca.

"O pão está presente todos os dias e devemos dar atenção às padarias de bairro, às padarias da aldeia. Todas essas movem muitas pessoas, a economia local, dão emprego a muita gente e levam o pão quente à população", afirma Albertino Santos.

Albertino Santos garante que o pão tem futuro, mas é preciso investimento 00:00 00:00

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19