Investimento público no SNS atingiu "recordes históricos" em novembro

O investimento público no Serviço Nacional de Saúde (SNS) cresceu 96,1%, atingindo os 242,4 milhões de euros em novembro, "batendo recordes históricos", anunciou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.

"Nunca o investimento no SNS foi tão alto", afirma o ministério num comunicado em antecipação à síntese de execução orçamental que será publicada no dia 29 de dezembro.

A despesa do SNS até novembro "acelerou e cresceu 6% (+578 ME), um crescimento acima o orçamentado", refere o ministério, explicando que "a contribuir para este crescimento está a resposta à pandemia e o elevado investimento público".

Segundo a execução orçamental do SNS, as despesas com pessoal cresceram 5,9%, mais 237 milhões, um crescimento se deveu "ao aumento muito significativo do número de profissionais de saúde para dar resposta à pandemia".

"Estes 5,9% equivalem a mais 7.893 trabalhadores do SNS se compararmos com novembro de 2019", refere o Ministério das Finanças.

