Centeno anuncia que investimento público subiu 20,6% em 2019

Mário Centeno © António Cotrim/EPA

Por José Milheiro 27 Janeiro, 2020 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, revelou, esta segunda-feira, que em 2019 o investimento público cresceu 20,6% na administração central. O ministro está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

Ao revelar que "em 2020 o investimento público aumentará 21,7%, comparativamente com 2015, são mais 900 milhões de euros", Mário Centeno não perdeu a oportunidade para antecipar o valor de 2019.

Mário Centeno adiantou que o crescimento do investimento público no último ano 00:00 00:00

"Posso informar que já esta tarde ficaremos a saber que, em 2019, o investimento público aumentou 20,6% na administração central, e com um enorme esforço do investimento financiado do Orçamento do Estado, ou seja, por impostos", afirmou o ministro das Finanças.

Esta revelação surge horas antes de ser publicada pela Direção Geral do Orçamento a síntese de execução orçamental relativa a dezembro de 2019.