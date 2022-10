IRS e Porta 65. Conheça os apoios ao rendimento dos jovens

(Telmo Pinto / Global Imagens) © Telmo Pinto/Global Imagens

Por Cátia Carmo 10 Outubro, 2022 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou, esta segunda-feira, que, entre as medidas de apoio aos rendimentos dos jovens, está o alargamento do IRS jovem e o reforço do Porta 65, para apoio ao arrendamento.

O Porta 65 terá um crescimento significativo da amplicação relativamente aos montantes e à sua capacidade de atuação.

Já o IRS Jovem terá "novas taxas de redução de tributação". Serão de 50% no primeiro ano de trabalho, 40% no segundo, 30% no terceiro ano, 20% no quarto e 20% no quinto.

"Espera-se a melhoria natural dos rendimentos daqueles que se vão inserindo de forma mais consistente no marcado de trabalho. É preciso dar um sinal claro para que os jovens escolham trabalhar no nosso país", remata o ministro das Finanças.

Fernando Medina entregou esta segunda-feira a proposta do Orçamento do Estado para este ano. O documento de 444 páginas já está disponível para consulta no site da Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.