Isabel Camarinha é candidata a secretária-geral da CGTP

A presidente do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal (CESP), Isabel Camarinha, vai ser candidata a secretária-geral da CGTP. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, na reunião da comissão executiva da Intersindical.

De acordo com uma fonte sindical, a proposta foi apresentada na reunião de hoje da comissão executiva da Intersindical e apenas contou com a abstenção dos cinco elementos da corrente sindical socialista. Os restantes membros da comissão executiva, composto por um total de 29 sindicalistas, votaram favoravelmente a candidatura, avança a Lusa.

A nova secretária-geral, de 59 anos, foi até agora presidente do CESP, e coordenadora da Federação dos Sindicatos do Comércio e Serviços de Portugal. Integra a Comissão Executiva da Inter há quatro anos, por inerência de funções. Isabel Camarinha tem 59 anos e, por isso, só poderá fazer um mandato como secretária-geral da CGTP.

A sindicalista é militante do PCP e nas últimas eleições europeias e legislativas foi candidata nas listas da CDU.

Camarinha deve ser oficializada, como sucessora de Arménio Carlos, no congresso da CGTP que se realiza na próxima sexta-feira e no sábado no Seixal.

O atual secretário-geral ocupou o cargo durante oito anos, depois de suceder a Manuel Carvalho da Silva.