Isabel dos Santos e vistos gold: Governo não quer confusões

Na sua intervenção no Parlamento, Mário Centeno admite que as regras dos vistos gold podem vir a ser alteradas © António Pedro Santos / LUSA

O ministro das Finanças foi questionado esta segunda-feira no Parlamento pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, que relaciona o escândalo financeiro de Isabel dos Santos com a falta de controlo da origem das fortunas que estão por detrás dos vistos gold.

Mas Mário Centeno responde que não se pode confundir uma coisa com a outra. "É importante que não se confundam os temas porque o tema vistos gold e o tema Isabel dos Santos não são exatamente a mesma coisa."

Para o ministro de Estado e das Finanças, "é evidente que o grau de exigência associado aos vistos gold nos deve a todos preocupar e as autoridades, as que concedem, as que supervisionam e as que autorizam os vistos gold devem atuar sempre que necessário".

Na sua intervenção no Parlamento, Mário Centeno admite que as regras dos vistos gold podem vir a ser alteradas no que toca ao tipo de investimento associado, sobretudo um "aperto" no investimento imobiliário nas zonas de maior pressão.

"Há espaço e há propostas para alterar substantivamente o tipo investimento ao qual os vistos gold estão associados, um pouco na linha das medidas fiscais sobre as zonas de contenção e pressão imobiliária que os vistos gold colocam na gestão do território português", defende o ministro.

Mário Centeno quer que "utilizemos o espaço legislativo que temos à nossa disposição para propor medidas de melhoria nesta importante forma de renovar e reabilitar uma parte importante do tecido económico em Portugal", conclui.