Isabel dos Santos muda-se para o Dubai, mas assegura que "isso não é notícia"

Isabel dos Santos é filha do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos © AFP

Por Rui Polónio 04 Janeiro, 2020 • 20:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Isabel dos Santos mudou a residência para o Dubai e passou a assumir cidadania russa. A notícia é avançada, este sábado, pelo jornal Expresso .

O semanário cita documentos do registo comercial de Malta. Segundo os quais, em novembro foram feitas alterações aos dados dos acionistas da Finisantoro Holding (acionista do banco Eurobic) e da Kento Holding (sociedade que detém parte do capital da NOS). Em ambos os registos morada de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo foi alterada para o Dubai. Os registos de alteração foram apresentados, o primeiro dos quais em junho de 2019, pelo advogado Jorge Brito Pereira

O emirado não cobra qualquer imposto sobre os rendimentos obtidos pelos residentes.

Entretanto, a angolana recorreu ao Twitter para reagir ao que diz não ser notícia. "As pessoas sabem que Isabel dos Santos está fora de Angola há muito tempo" por "perseguição política"

No final de dezembro, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo além de nove empresas nas quais detêm participações sociais.

A decisão judicial levou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários "a acompanhar as implicações" o arresto de bens da empresária em Angola, disse fonte do regulador citada pela agência Lusa.

Isabel dos Santos a assume que o arresto decretado pela justiça angolana pode determinar o fecho de algumas das empresas que fundou e que lidera. No entanto em entrevista ao jornal Público , a filha de José Eduardo dos Santos diz acreditar que as autoridades portuguesas darem início a uma operação de arresto de bens a pedido de Luanda "não parece ser um cenário viável" e que os investimentos que fez "são em empresas portuguesas com pouca ou nenhuma ligação a empresas angolanas" assegura.