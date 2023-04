Isenção do IVA em alimentos do cabaz essencial entra em vigor a 18 de abril

© Photo by Scott Warman on Unsplash

A isenção do IVA no cabaz de bens essenciais vai vigorar de 18 de abril a 31 de outubro, de acordo com uma proposta de alteração apresentada pelo PS e esta terça-feira aprovada pelos deputados nas votações na especialidade.

A Comissão de Orçamento e Finanças votou hoje na especialidade a proposta do Governo que isenta de IVA um cabaz de bens alimentares, bem como as propostas apresentadas pelos vários partidos, sendo que além da do PS, relativa à vigência da medida, apenas foram aprovadas propostas do BE e PAN que adicionam à lista as bebidas vegetais e uma do PSD que sobre os produtos dietéticos destinados à nutrição entérica.

Durante a votação o PSD viu ainda ser aprovada uma proposta que adiciona os leites fermentados à categoria dos laticínios.