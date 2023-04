IVA zero? "Se todos cumprirem, vamos ter bons resultados"

Por Francisco Nascimento 17 Abril, 2023 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

António Costa está confiante que o acordo com o setores da distribuição e produção para isenção de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) com direito à dedução (taxa zero) aos produtos alimentares do cabaz alimentar essencial saudável vai ser bem-sucedido.

Questionado pela TSF sobre o IVA zero, que entra em vigor terça-feira, António Costa lembra o acordo que foi celebrado, no valor de 700 milhões de euros, para "garantir que conseguimos, de forma solidária, diminuir os preços da cadeia alimentar".

Em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros extraordinário, o primeiro-ministro destaca, igualmente, as medidas para fazer frente ao aumento dos combustíveis, tal como na energia. "Ao contrário, a inflação dos bens alimentares está acima da média", lembra, justificando a medida.

Costa diz que há confiança "que todos vão cumprir a sua parte": "Se todos fizermos esse esforço, vamos ter os bons resultados que já tivemos na energia".

"Todos assinamos o acordo de boa fé. Vamos poder acompanhar, cada vez que formos às compras, o impacto desta medida", acrescenta.

