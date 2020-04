"Já estão quase 800 mil pessoas em ajudas de Estado"

António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) © Manuel de Almeida/Lusa

Enquanto a Europa tarda em chegar a um acordo sobre o mecanismo de financiamento da crise provocada pela pandemia covid-19, o presidente da CIP considera que os coronabonds são a única via, sob pena de suportarmos um aumento insuportável da carga fiscal. "Não vejo outra solução, que não passe pelos coronabonds, até porque a receita fiscal dos estados e de Portugal não vai ser suficiente para a dimensão deste enorme aumento de despesa", disse António Saraiva. E lembrou que, só até segunda-feira, "já estavam perto de 800 mil pessoas em ajudas de Estado: 566.700 do lay-0ff, de 33 mil empresas, 115 mil pessoas em assistência à família e 12 mil em isolamento profilático".

O dirigente da Confederação Empresarial de Portugal falava esta quarta-feira, no Estado da Nação, um programa da TSF e do Dinheiro Vivo, em parceria com o banco Santander, que pretende ser um guia para ajudar as empresas a lidar com a pandemia. "Estamos numa situação extraordinária e por isso há regras que têm de ser quebradas, porque Portugal sozinho não vai ter capacidade", afirmou no debate que contou também com a presença de Daniel Traça, economista e diretor da Nova SBE, de João Duque, economista e professor no ISEG, e de Rui Constantino, economista-chefe do Santander Portugal.

A solução da emissão conjunta de dívida é igualmente defendida pelo economista e diretor da Nova SBE, Daniel Traça, que considera que se deve separar bem as eurobonds das coronabonds. "O que estamos a defender é a mutualização dos custos deste crise que não teriam impacto no futuro. Tornaria a conversa com os países do Norte muito mais fácil, porque haveria menos preocupação com os riscos para o futuro".

Trata-se de emitir títulos de dívida, partilhados por todos que teriam a ver com os custos sanitários e os custos de estímulo e manutenção da economia. E esta emissão deveria ser muito baseada no BCE. A dívida seria emita pelo Mecanismo de Estabilidade Europeia que depois entregaria o dinheiro que recebia dessa emissão aos estados de acordo com os custos de lidar com o coronavirus. Por sua vez, essa dívida, em vez de estar a pairar no mercado e fazer crescer as taxas de juro dos países europeus, poderia estar no BCE a um prazo muito alargado, de 50 anos, e coberta por emissão monetária. Uma operação deste tipo, uma vez na vida, era algo que tirava da discussão política toda a confusão que temos hoje", considerou o economista.

Já o economista João Duque considerou que "enquanto não se resolver o problema de quem vai pagar, quando um país não pagar, os coronabonds não têm qualquer hipótese de avançar".