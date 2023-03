Já pode ver se terá direito a reembolso no IRS no Portal das Finanças

A entrega do IRS arranca no sábado, dia 1 de abril © Artur Machado / Global Imagens

A entrega do IRS arranca no sábado, dia 1 de abril, mas já pode ver no Portal das Finanças a simulação que lhe indica se vai ou não receber reembolso. No entanto, os montantes ainda podem mudar consoante as informações que introduzir quando fizer o IRS.

Caso tenho IRS automático, pode ver a simulação logo após entrar no Portal das Finanças. Insere os seus dados de acesso e, no menu do IRS, só tem de clicar na opção "IRS automático". Depois poderá ver, de imediato, a simulação com o valor que terá a receber ou de pagar.

Se não tiver acesso à declaração pré-prenchida, terá de completar as informações e fazer a simulação para ficar a saber qual será o resultado da campanha de IRS deste ano.

Segundo as Finanças, só estão abrangidos pela declaração automática do IRS "em 2022 apenas quem tenha obtido rendimentos do trabalho dependente (categoria A) e de pensões (categoria H), bem como os contribuintes que estejam inscritos na base de dados da AT para o exercício, exclusivamente, de uma atividade de prestação de serviços prevista na Tabela de Atividades anexa ao Código do IRS".

O IRS pode ser entregue entre 1 de abril e 30 de junho de 2023 online, no Portal das Finanças.

CONSULTE AQUI O SIMULADOR NO PORTAL DAS FINANÇAS