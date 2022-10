Já recebeu o apoio de 125 euros? Excesso de acessos provoca falha no Portal das Finanças

Por Carolina Rico 20 Outubro, 2022 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Muitas pessoas tentaram esta manhã aceder em simultâneo ao Portal das Finanças, provocando uma sobrecarga no sistema.

Isto no dia em que o apoio de 125 euros a titulares de rendimentos até 2.700 euros brutos mensais começa a ser pago pela Autoridade Tributária e Aduaneira, chegando neste primeiro dia de pagamento a 500 mil pessoas.

Através do site das Finanças é possível confirmar se ainda "aguarda pagamento" do apoio extraordinário ou se a transferência já foi emitida. Mas se até agora era possível obter esta informação facilmente, na última hora o excesso de acessos sobrecarregou o site.

"A funcionalidade a que tentou aceder está temporariamente indisponível. Pedimos desculpa pelo incómodo, seremos tão breves quanto possível", pode ler-se.

Em declarações à RTP, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, admite dificuldades no acesso ao portal, algo que "é normal" até porque costuma suceder-se também durante as campanhas de IRS.

"Temos tido muitos acessos e quando o portal tem muitos acessos, naturalmente fica muito sobrecarregado e [os contribuintes] podem não aceder à primeira. Podem fazê-lo com tranquilidade durante o dia e aceder para ver o estado de situação."

Quanto ao pagamento do apoio extraordinário aos rendimentos, de 125 euros (titular principal) e de 50 euros (por dependente) será pago pela AT a um ritmo de 500 mil por dia a partir desta quinta-feira, António Mendonça Mendes garante que está a "decorrer com a normalidade que estava prevista".

"Temos 500 mil pessoas que hoje têm essa transferência bancária já disponível. Aquilo que dizemos a todas as pessoas é que podem consultar no Portal das Finanças a sua situação, saber se tem direito a receber os 125 euros e em que estado é que está a sua transferência, se já foi executada ou não."

Também esta manhã foram reportadas falhas nos serviços de homebanking, com o acesso a aplicações de vários bancos indisponível durante a manhã, mas nenhuma instituição bancária confirmou dever-se ao excesso de acessos.