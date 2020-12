Jerónimo Martins multada em 162 milhões de euros pela autoridade polaca da concorrência

© Adelino Meireles (arquivo)

A portuguesa Jerónimo Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, foi multada em 723 milhões de Zloti (162 milhões de euros), na Polónia, pela autoridade da concorrência nacional.

O grupo de retalho, que detém a maior cadeia polaca de supermercados - a Biedronka -, é acusado de aumentar os lucros "de forma injusta à custa dos fornecedores", em especial de frutas e legumes.

A autoridade da concorrência polaca refere práticas abusivas de descontos que resultaram numa faturação superior a 135 milhões de euros para a Jerónimo Martins e que acabaram por prejudicar mais de 200 produtores.

A informação é revelada no Twitter pela Autoridade polaca da Concorrência e Defesa do Consumidor (UOKiK), que fala de um "uso absolutamente inaceitável do poder de mercado" e de "práticas que destroem as bases da concorrência leal".

A multa máxima a aplicar pelo abuso de poder de mercado na área da agricultura e alimentação pode chegar aos "3% do turnover anual do empreendedor", lê-se na página da autoridade.