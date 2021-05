João Leão anuncia cimeira "de alto nível" sobre recuperação económica em Portugal

João Leão © Mário Cruz/Lusa

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, anunciou este sábado que Portugal irá receber, no final de junho, uma cimeira "de alto nível" sobre os planos de recuperação económica.

"Vai haver aqui uma cimeira de alto nível, que é a cimeira da recuperação, em vão ser convidados vários responsáveis e especialistas europeus, para pensar a economia pós-Covid e a governação económica europeia, algo que a Comissão pretende concretizar mais no final do ano", disse João Leão no Centro Cultural de Belém.

O ministro das Finanças falava na conferência de imprensa de encerramento de dois dias dedicados a reuniões do Eurogrupo (ministros das Finanças da zona euro) e Ecofin (ministros da União Europeia), ladeado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis e pelo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Luis de Guindos.

De acordo com fonte oficial do Ministério das Finanças, a cimeira realizar-se-á no dia 28 de junho.

Questionado acerca de quem será convidado para a cimeira, João Leão disse ser "prematuro agora estar a anunciar" nomes, dado o painel ainda não estar fechado, mas adiantou que virão a Portugal "um conjunto de responsáveis, mas também de economistas especialistas" económicos.

O objetivo, segundo o ministro, é discutir o tema "de forma ainda mais informada e aberta".

Em dezembro, ainda antes do início da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o ministro já tinha indicado que se iria realizar, em abril, uma cimeira sobre "a implementação dos planos de recuperação" dos países, mas os planos acabaram por ser alterados.