João Leão confiante na aprovação do OE e aberto a negociar com "responsabilidade"

João Leão, ministro de Estado e das Finanças © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 12 Outubro, 2021 • 00:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado e das Finanças manifestou-se esta terça-feira confiante na aprovação do Orçamento para 2022 e manifestou abertura política para negociar a proposta do Governo com os partidos num quadro "de escolhas" e de "responsabilidade".

Esta posição foi assumida por João Leão em declarações aos jornalistas, momentos depois de ter entregado ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Interrogado se espera que o PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN contribuam para a viabilização da proposta orçamental, o titular da pasta das Finanças respondeu: "Este Orçamento é bom para o país e para os portugueses. Não vemos como é que este Orçamento não será aprovado na Assembleia da República", disse.

Questionado qual o grau de disponibilidade do executivo socialista para aceitar propostas das outras forças políticas e do PAN, João Leão também procurou desdramatizar o processo negocial no Parlamento.

"Nos últimos anos sempre tivemos abertura e não será diferente este ano para discutir e dialogar com os diferentes partidos que têm viabilizado o Orçamento do Estado. Temos, naturalmente, essa abertura para negociar com os partidos, mas num quadro de escolhas, de responsabilidade e servindo os interesses do país", ressalvou o ministro.

Também na questão sobre as dificuldades que teve para aprovar a proposta de Orçamento em Conselho de Ministros, João Leão invocou o seu percurso político no Ministério das Finanças.

"Este é o sétimo Orçamento que apresento, cinco ao lado de Mário Centeno como ministro das Finanças e dois sendo eu ministro das Finanças. Nesse sentido, este processo não foi diferente dos outros", alegou.

Segundo o ministro de Estado e das Finanças, os processos de elaboração dos orçamentos "são sempre escolhas exigentes, com muito diálogo e colaboração de todos".

"Este Orçamento não é diferente nas exigências que tem. Todos os orçamentos têm uma dimensão de negociação, não só dentro do Governo, mas também com os partidos", acrescentou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O OE2022