João Leão fala em "Orçamento do investimento" e espera "crescimento de 10%"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, defendeu esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2022 é uma aposta nos jovens e na classe média e afirmou que o país pode crescer 10%.

"Portugal e os portugueses conseguiram duas coisas muito importantes: somos o país do mundo mais avançado na vacinação da sua população. Isto mostra o esforço feito pelos portugueses e capacidade do SNS. Em segundo lugar, os apoios maciços e resiliência dos empresários fez com que no segundo trimestre o emprego seja mesmo o mais alto dos últimos 12 anos", explicou o ministro das Finanças.

Para o responsável pela pasta das Finanças, este documento "é o orçamento do investimento", considerando que a proposta do Executivo é centrada "na recuperação económica e social do país". E mostrou-se confiante de que o OE vai ser facilmente aprovado no Parlamento.

"Estamos convictos de que temos um Orçamento do Estado bom para os portugueses e para o país. Não vemos como é que este OE não será aprovado", ressalvou.

Após entregar a proposta do Governo do OE2022, já depois das 23h30, ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, João Leão falou aos jornalistas nos Passos Perdidos do Parlamento.

"Permite-nos construir um orçamento centrado na recuperação económica e social do país. É um Orçamento, em primeiro lugar, apostado no relançamento desta atividade económica com mais investimento, com mais investimento público e mais investimento privado", enfatizou.

Nas palavras do ministro, "o Orçamento do próximo ano é o Orçamento do investimento".

