Jornalista da TSF vence prémio Financial Journalism

A jornalista da TSF Ana Maria Ramos conquistou o prémio Financial Journalism, da CFA Society Portugal.

A cerimónia de entrega do prémio, o Charter Award Dinner, vai realizar-se na quinta-feira, 5 de maio, em Lisboa.

A jornalista Ana Maria Ramos, que dedicou a sua carreira à informação na área da economia, vai receber o prémio "que tão brilhantemente conquistou" nessa cerimónia.

O Financial Journalism Award é uma iniciativa da CFA Society Portugal e visa distinguir aqueles que "promovam a qualidade da informação económica e financeira disseminada nos órgãos de comunicação social". Os vencedores do prémio têm de "expandir e consolidar a literacia financeira em Portugal" e contribuir para ética no mundo dos investimentos e dos mercados financeiros".