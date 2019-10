José Mendes alerta que atual quadro fiscal serve necessidades do século passado

A partir da história do apóstolo Pedro, no painel que questionou - Quo Vadis? Para onde vais, mobilidade? - José Mendes, na última intervenção pública enquanto secretário de Estado Adjunto da Mobilidade, defendeu uma nova fiscalidade para a área da mobilidade, alegando que o atual quadro fiscal foi criado a pensar na necessidades do século passado.