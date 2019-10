José Neves da Farfetch nomeado para prémios da moda britânicos

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O fundador e presidente executivo da empresa tecnológica portuguesa Farfetch, José Neves, está nomeado pelo terceiro ano consecutivo para os prémios de moda britânicos, anunciou hoje a organização.

José Neves, empresário fundador da plataforma 'online' de moda de luxo global Farfetch, concorre na categoria de Business Leader (líder de negócio, em português) dos prémios atribuídos anualmente pelo Conselho Britânico de Moda (BFC, na sigla em inglês).

Na mesma categoria estão nomeados também Alexandre Arnault, da Rimowa, Marco Bizzarri, da Gucci, Marco Gobbetti, da Burberry, e Remo Ruffini, da Moncler.

O anúncio dos nomeados da edição deste ano dos prémios foi feito por Stephanie Phair e Caroline Rush, respetivamente presidente e diretora executiva do BFC, entidade que descreve o "líder de negócios" como alguém "com uma aptidão natural para cultivar tanto o talento criativo como o crescimento comercial".

O "líder de negócios" é também alguém que "possibilita a liberdade criativa juntamente com a estabilidade financeira, o que, por sua vez, gera inovação e entusiasmo dentro e fora da indústria", descreve o BFC.

Os vencedores dos prémios britânicos de moda vão ser anunciados no dia 02 de dezembro, no Royal Albert Hall, em Londres.

Os prémios de moda britânicos visam reconhecer a criatividade e a inovação na moda, distinguindo "indivíduos excecionais cuja imaginação e criatividade abriram novos caminhos na moda global nos últimos 12 meses, bem como marcas e empresas que transformaram as possibilidades da moda".

As outras categorias a concurso são "Designer de Acessórios do Ano", "Marca do Ano", "Designer Britânico de Roupa Masculina do Ano", "Designer Britânico de Roupa Feminina do Ano", "Talento Emergente Britânico de Roupa Masculina", "Talento Emergente Britânico de Roupa Feminina", "Designer do Ano", "Modelo do Ano" e "Urban Luxe".

Estas nomeações resultaram de uma votação feita por 2.500 profissionais da indústria da moda em 32 países.

No início do ano, Giorgio Armani foi anunciado como vencedor do 'Outstanding Achievement Award' e Naomi Campbell venceu o 'Fashion Icon Award', sendo esperados anúncios de mais prémios especiais de reconhecimento antes da noite da cerimónia de entrega dos prémios.

Fundada em 2007 e lançada em 2008, a Farfetch é uma plataforma digital de comércio para a moda de luxo que serve de ponto de contacto entre mais de 3.200 marcas e 935.000 utilizadores ativos em 190 países.

Em setembro de 2018, a empresa sediada em Londres tornou-se na primeira empresa tecnológica portuguesa a ser cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque.