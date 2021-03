Lay-off simplificado alargado a empresas que fecharam

© Paulo Spranger /Global Imagens

De acordo com o documento com as novas medidas para mitigar o impacto da Covid-19 na economia apresentadas por vários membros do Governo, o 'lay-off' simplificado será alargado a "situações em que mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades atualmente sujeitas ao dever de encerramento".

O 'lay-off' simplificado será ainda alargado aos sócios-gerentes e a empresas afetadas por interrupção de cadeias de abastecimento, suspensão ou cancelamento de encomendas, tal como já tinha sido anunciado.