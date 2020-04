Quase um milhão pessoas em lay-off. Mais de 32 mil perderam emprego nas últimas semanas

Os dados foram divulgados por Ana Mendes Godinho © Rodrigo Antunes/Lusa

Nas últimas semanas, 32 mil pessoas ficaram desempregadas e mais de 930 mil foram abrangidas por processos de lay-off. Os dados foram avançados pela ministra do Trabalho e da Solidariedade Social dutante uma audição parlamentar.

Ana Mendes Godinho reforçou a ideia de que o lay-off tem servido para amortecer a perda de emprego, mas houve, ainda assim, um aumento quando se comparam os dados de março com os números mais recentes.

O número de trabalhadores abrangidos pela medida de lay-off simplificado, lançada pelo Governo para responder à pandemia de Covid-19, abrange atualmente já mais de 930 mil trabalhadores.

Ana Mendes Godinho está esta quarta-feira a ser ouvida no Parlamento, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre as respostas sociais do Governo no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

"Neste momento, o lay-off simplificado já atingiu os 931 mil trabalhadores, que viram os seus postos de trabalho mantidos. É conseguido, de alguma forma, que o lay-off simplificado esteja a servir como almofada para manter os postos de trabalho durante esta fase que atravessamos", disse.

A governante afirmou ainda que cerca de 145 mil trabalhadores independentes já acederam ao apoio extraordinário criado também no âmbito das medidas de resposta à propagação do novo coronavírus.

