Leão ataca PSD: "Só faltou dizer que vinha aí o diabo"

© EPA

Por Lusa 23 Outubro, 2020 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, criticou hoje a visão do PSD sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), lembrando o "sucesso" da alternativa à esquerda no passado e pedindo "sentido de responsabilidade".

João Leão, que está a ser ouvido no parlamento no âmbito da proposta de lei do OE2021, disse que o discurso do líder do PSD, Rui Rio, lembra "o discurso do PSD nos dois primeiros anos do governo PS, entre 2015 e 2017", de que "não havia alternativa".

"Quase faltou dizer que vinha aí o diabo", disse João Leão aludindo a uma expressão utilizada pelo antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho, acrescentando que "para o PSD a austeridade é a única forma correta de reagir a uma crise".

O ministro disse que para o partido de Rui Rio "a austeridade é a única forma correta de reagir a uma crise", pois "estão contra o conjunto de medidas sociais previstas" no OE2021.

João Leão lembrou ainda que "em 2015 e 2016 uma maioria parlamentar de esquerda esteve junta para mostrar que existia uma alternativa a esta visão de austeridade", e que no entender do ministro "se revelou um sucesso".

O sucessor de Mário Centeno na 'pasta' das Finanças defendeu que não é possível "ter receio de enfrentar os momentos difíceis" e que "não é o momento de desistir", algo que "os portugueses, com razão, não perdoariam".

"Tal como em 2015, estamos prontos para, em conjunto, voltar a fazer de novo um percurso de recuperação de economia e da melhoria da vida dos portugueses" que, segundo João Leão, esperam "sentido de responsabilidade para voltar a aplicar essa estratégia que tanto sucesso teve na saída da anterior crise".

Segundo João Leão, "a aprovação deste orçamento será o primeiro grande passo dessa estratégia de recuperação económica e da recusa da alternativa da austeridade".

Na resposta às críticas, o deputado do PSD Afonso Oliveira disse que "este é um mau orçamento, que não resolve nenhum problema estrutural do país", sendo também "um mau remédio para os problemas conjunturais que o país tem".

O deputado da bancada social-democrata questionou também o governante se a construção macroeconómica do orçamento não assenta "numa previsão irrealista ou demasiado otimista para o crescimento económico para 2021".

Com "a evolução que temos assistido, ao longo do tempo, das empresas e das perspetivas para 2021, não se prevê nada daquilo que de receita está previsto no orçamento", considerou Afonso Oliveira.

João Leão disse que relativamente às receitas, o PSD defende que se "deve cortar mais despesa para compensar", e que o Governo apresenta uma solução "diferente".

Afonso Oliveira disse que o ministro estava "em modo de negação", e que o PSD "ao longo dos anos da 'troika'" fez uma "recuperação do país do estado em que o Partido Socialista o lá colocou", e que "não vale a pena" recuperar o tema, até porque "no final do período da 'troika' os portugueses deram a vitória ao PSD e ao CDS-PP".