"Legislatura começou há pouco tempo." Centeno não acredita que crise política se transforme em económica

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © António Pedro Santos/Lusa

Por José Milheiro com Cátia Carmo 06 Janeiro, 2023 • 13:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governador do Banco de Portugal não acredita que a atual crise política se transforme numa crise económica e que os agentes económicos percam a confiança no país. Questionado na Conferência dos 50 anos do jornal Expresso sobre se a crise política das últimas semanas pode ter consequências na atividade económica e na confiança dos mercados, Mário Centeno foi perentório.

"Não acredito. O país tem de se centrar nos seus desafios essenciais, temos uma legislatura que começou há muito pouco tempo e temos de ultrapassar essas dificuldades. Nada do que se está a passar influencia nenhum dos grandes indicadores que aqui apresentei. Temos hoje um sistema bancário que tem níveis de incumprimento praticamente ao nível da média da área do euro", defendeu Mário Centeno.

Ouça as declarações do governador do Banco de Portugal 00:00 00:00

Nesta entrevista, o governador do Banco de Portugal reafirma que as taxas de juro vão continuar a subir até ao momento em que o perfil da inflação seja suficientemente robusto para que se possa trazer a taxa de inflação para 2%, como definiu o Banco Central Europeu.