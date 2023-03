Lidl cria mais 200 empregos com novo entreposto em Loures

A retalhista alemã está há quase 3 décadas no mercado português © Maria João Gala / Global Imagens

Por Ana Maria Ramos 28 Março, 2023 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Lidl lança esta terça-feira a primeira pedra do novo entreposto de Loures que vai substituir o antigo que detém na zona de Sintra e criar mais 200 postos de trabalho, num investimento superior a 110 milhões de euros, que tem por objetivo não só servir a área metropolitana de Lisboa, como toda a zona centro do país, de forma mais rápida e menos poluente.

A retalhista alemã há quase 3 décadas no mercado português, já com 270 lojas e mais de 9 mil colaboradores de norte a sul do país, prevê concluir este novo projeto no final do 1º semestre do próximo ano, tal como já adiantou à TSF, com Milton Rego, Administrador do Lidl Portugal responsável pela área das Infraestruturas e Expansão.

O novo centro logístico terá uma capacidade de armazenamento para mais de 44 mil paletes, um total de 111 cais de cargas e descargas, 265 lugares de estacionamento e capacidade de abastecer uma centena de lojas, havendo expectativa de estar a laborar a 60% da sua capacidade operacional já no 1º ano de atividade.

Com uma dimensão correspondente a 5 campos de futebol, cerca de 54 mil metros quadrados, vai ocupar uma zona, onde funcionou uma antiga pedreira e vazadouro que implica a movimentação de quase 2 milhões de m3 de terra e o envolvimento de 80 parceiros, na fase de construção, bem como 350 pessoas.

A estratégia de sustentabilidade do Lidl, passa por dotar o futuro entreposto de um sistema de gestão de energia que, aproveitando a luz solar incidente, gere as necessidades de energia artificial no interior, possibilitando a redução do consumo energético.

Terá também painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, suficiente para fornecer o equivalente ao consumo de 800 moradias por um ano; carregadores para veículos elétricos; sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais; câmaras de frio com recurso a gases naturais que minimizam os efeitos nocivos para a camada do ozono, sistema AVAC integrado no sistema de frio industrial, reaproveitando a "energia" libertada e normalmente desperdiçada neste tipo de sistemas.

O edifício principal irá contar ainda com a certificação BREEAM - que classifica os edifícios sustentáveis tendo em conta categorias como: gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, água, materiais, resíduos, utilização do solo e ecologia e contaminação.

A cerimónia de colocação de "primeira pedra" deste novo entreposto do Lidl Portugal, cota com o Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva e com o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, entre outras personalidades.

São mais 110 milhões de investimento em solo português, depois de um estudo realizado pela empresa com a ajuda da consultora KPMG sobre o impacto socioeconómico revelar que só nos últimos 3 anos, o que o Lidl investiu no pais já gerou, de forma direta, ou indireta, mais de 7 mil milhões de euros para a economia nacional. O que representou, só no ano de 2021, cerca de 1,2% do PIB português, ou seja, cerca de 2 mil 610 milhões de euros.

O Grupo Schwarz, dono da marca Lidl que opera mundialmente enquanto retalhista alimentar, gerou uma faturação de 133,6 mil milhões de euros no ano fiscal de 2021.