Ligação fluvial ao aeroporto do Montijo será uma das "grandes mais-valias"

A construção no novo aeroporto do Montijo não vai fazer mexer apenas aviões. A ANA - Aeroportos de Portugal vai ter de pagar dois barcos à Transtejo, no valor de dez milhões de euros.

À TSF, a presidente do Conselho de Administração da Transtejo, Marina Ferreira, explica que a ligação fluvial ao novo aeroporto pode ser uma das "grandes mais-valias" da nova infraestrutura.

"À chegada ao Montijo, poder estar em 20 minutos no Cais do Sodré - que é onde se dirigirão estes barcos - entrando através do nosso magnífico estuário" pode ser um ponto forte, explica Marina Ferreira.

Nas partidas, o sentido inverso: os passageiros podem chegar ao Cais do Sodré com grande facilidade, uma vez que esse é um ponto "com uma ligação já muito bem feita com o metro e o comboio", dirigindo-se então, de barco, para o Montijo.

No que diz respeito aos novos barcos, estes serão integrados "nas linhas regulares" que a Transtejo tem de e para o Montijo. "A ligação ao Montijo passará a ser feita regularmente com quatro navios e, com a duração média de viagem que temos, podemos fazer ligações de 15 em 15 ou de 10 em 10 minutos."

A Transtejo considera que esta é uma frequência "absolutamente suficiente", quer para os habitantes do Montijo, quer para os passageiros do aeroporto.