Limitação aos aumentos das rendas e renegociação de créditos. Conheça os apoios aos custos com habitação

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou, esta segunda-feira, que para apoiar as famílias nos custos com a habitação vai passar a haver uma limitação de 2% nos aumentos das rendas, renegociação dos contratos de crédito à habitação, suspensão da comissão de amortização antecipada e apoio aos encargos com crédito à habitação.

"Cada família pode solicitar uma redução da sua taxa de retenção para fazer face a encargos com habitação. Uma possibilidade de melhoria da sua situação de liquidez para satisfazer a resposta ao aumento do valor com o crédito à habitação", esclareceu.

O OE2023 vai ser debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.