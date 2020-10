Linha de Cascais deve continuar isolada e Lisboa deve ter nova ponte para comboios

© Jorge Amaral / Global Imagens

A presidente do CSOP, Natércia Cabral foi ouvida na Comissão de Obras Públicas, onde explicou que a ligação da linha de Cascais à linha de cintura não deve ser uma prioridade "porque a linha de Cascais é de serviço metropolitano e fazer essa ligação sem que outras medidas fossem tomadas ocuparia espaço para melhorar as ligações margem sul / margem norte. É preciso reavaliar isso porque não é a prioridade das prioridades", justifica.

Para o Conselho prioridade deveria ser olhar para uma nova travessia ferroviária no rio Tejo, em Lisboa, isto "se quisermos fazer os eixos internacionais, se quisermos melhorar a ligação norte-sul, incluindo o acesso ao Algarve, precisamos de uma terceira travessia (do Tejo); portanto há que retomar o estudo".

A nova ponte, com um corredor ainda por definir, pode ser mista mas deve ter como prioridade a ferrovia.

Por outro lado é preciso ter em Portugal um comboio que consiga chegar a tempo e horas de Lisboa ao Porto. Sem nunca falar de Alta Velocidade (TGV) o Conselho das Obras Públicas defende que o dinheiro que está para chegar de Bruxelas poderia ser bem usado.

"Com aquele volume de investimentos que é possível dispor que ele seja utilizado para que de uma vez por todas tenhamos uma ligação a sério Lisboa-Porto", argumenta Natércia Cabral.

Para o CSOP esta seria uma ligação com a ambição necessária para que o comboio consiga competir com os carros.

Outra ligação a pensar é se compensa fazer a ligação de seis quilometros do aeroporto de Beja ao corredor ferroviário sul que liga Sines a Espanha.

Privados a fiscalizar obras do Estado

O CSOP admite que os privados possam fiscalizar as obras do Estado porque não vai haver capacidade da administração Pública fiscalizar todas as obras que vão ser programadas para os próximos anos e estão no Plano Nacional de Investimentos.

"Com uma Administração Central depauperada durante anos e anos não há capacidade para fazer tudo e por isso vai ter que pedir aos privados para serem eles os contrários" para escrutinar na hora o que se passa nas empreitadas.

Nas vésperas da chegada dos fundos europeus de recuperação o Governo propõe alterações ao Código de Contratos Públicos.

O texto que está no parlamento elimina a análise custos-benefícios, vai ser possível adjudicar obras com programas preliminares em vez de projetos de execução e com consulta a 3 entidades.

Para Natércia Cabral, era mesmo preciso mudar a atual Lei porque "a ideia que eu tenho é que alguma alteração legislativa tem que haver porque se já havia dificuldades no volume de execução que nós tínhamos que ter, com o que temos agora teríamos mais".

Uma nova Lei que tal como a atual não promove a corrupção na medida em que esse é um problema da justiça porque "quando as coisas correm mal têm que haver consequências e elas têm que ser rápidas", sublinha.

Por outro lado o Conselho Superior das Obras Públicas defende a criação de órgãos de acompanhamento e de integração para ser possível conciliar várias obras no mesmo território, a exemplo do que se fez para a Expo 98.