Lisboa é a segunda cidade mais cara do sul da Europa

Por Ana Maria Ramos 05 Abril, 2023 • 09:03

Lisboa regista o maior crescimento dos preços médios de venda e arrendamento e é a segunda capital mais cara do sul da Europa em matéria de arredamento, de acordo com o barómetro do 1.º trimestre de 2023 realizado pela Casafari, plataforma europeia de dados imobiliários.

O estudo começa por comparar dados de Lisboa, Paris, Milão, Madrid e Barcelona relativo 1.º trimestre deste ano não apenas ao período homólogo, mas também com o último trimestre de 2022 e conclui que preço médio de venda por m2 na capital portuguesa é de 5 mil 149 euros, apenas superado pelos 12 mil e 70 da capital francesa. Só depois aparecem cidades de Itália, ou Espanha.

Já no arrendamento, Lisboa regista a maior subida trimestral, igualou Milão e as duas cidades são agora as segundas mais caras do sul da Europa com um valor médio de 23 euros por m2 apenas inferior os 41 euros praticados em Paris.

De uma forma geral, os preços em todas aumentaram em média 5,2%, mas foi a capital portuguesa que revelou a maior subida do preço médio, mais 9,8% face ao período homólogo e mais 3,4% em relação aos últimos três meses do ano passado.

Já a oferta de casas para venda sofreu uma quebra de 0,2% nos primeiros 90 dias de 2023 e aí, foi a contração de 16,6% de Barcelona e de 11,6% de Madrid que mais contribuíram para esse cenário, uma vez que Lisboa até viu a oferta crescer 1,3%.

Em sentido inverso, a oferta de casas para alugar diminui 47,2% em Lisboa e a quebra apesar de inferior também é significativa nas restantes cidades analisadas.

Quando se analisa o rendimento, apesar do contexto adverso, marcado pela subida das taxas de juro, a subida media dos preços quer de venda, quer de arrendamento ao longo do ano, nestas cidades, permitiram ao mercado residencial aumentos substanciais de rendimento dos quais se destaca a subida na ordem dos 27,7% em Lisboa e de 19,3% em Barcelona.