Litro de gasolina baixa 14,5 cêntimos no 1.º trimestre. Gasóleo recua 12,5 cêntimos

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 11 Abril, 2023 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço médio de venda ao público da gasolina caiu 14,5 cêntimos por litro e o do gasóleo recuou 12,5 cêntimos por litro no primeiro trimestre de 2023 face ao período homólogo, avançou esta terça-feira a Apetro.

"Em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo, no primeiro trimestre de 2023 o PMVP [preço médio de venda ao público] da gasolina 95 foi respetivamente inferior em 4,7 c/l (-2,7%) e em 14,5 c/l (-7,9%), o do gasóleo rodoviário inferior em 18,9 c/l (-10,7%) e em 12,5 c/l (-7,4%), e o do GPL Auto inferior em 2,3 c/l (-2,6%) e superior em 0,6 c/l (+0,7%)", refere a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

Segundo a associação, a descida do PMVP na gasolina 95 nos primeiros três meses do ano em cadeia "foi devida à descida da cotação em 5,5 c/l e dos custos de Armazenagem, Distribuição e Comercialização (ADC) em 4,3 c/l".

Por sua vez, o sobrecusto da incorporação de biocombustível aumentou 4,6 c/l e o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) 1,5 c/l.

No caso do gasóleo rodoviário, a descida do PMVP no mesmo período "também foi causada pela descida das cotações em 19,7 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 0,3 c/l". Os custos de ADC cresceram 1,8 c/l e o ISP 2,8 c/l.

Por fim, a descida em cadeia do PMVP do GPL Auto "deveu-se sobretudo à diminuição dos custos de ADC em 1,3 c/l e das cotações em 0,6 c/l", não tendo havido alterações do ISP no período em análise.

Além das alterações do ISP já referidas, a nível de carga fiscal houve uma descida do IVA em todos os produtos, por consequência da redução dos PMVP.

No primeiro trimestre do ano, a carga fiscal representou 49,3% do preço médio de venda ao público da gasolina 95, 41,3% no caso do gasóleo rodoviário e 38,1% no GPL Auto.

Quando comparado com Espanha, o preço médio antes de impostos (PMAI) nos três meses em análise, este foi inferior em 2,7 c/l no caso da gasolina 95, 5,2 c/l no caso do gasóleo e 26,8 c/l no GPL Auto.

Face à média da zona Euro, o PMAI nacional foi superior na gasolina (+3,5 c/l), e inferior no gasóleo rodoviário (-2,3 c/l) e no GPL Auto (-1,2 c/l).

Os PMVP praticados em Portugal face a Espanha foram superiores na gasolina 95 (+4,8 c/l) e inferiores no gasóleo rodoviário (-6,0 c/l) e no GPL Auto (-15,0 c/l).

Em comparação à zona Euro, os PMVP foram inferiores na gasolina 95 (-8,6 c/l) e no gasóleo rodoviário (-18,5 c/l) e superiores no GPL Auto (+1,9 c/l).

A Apetro indica que, "tal como refere a Comissão Europeia, deve existir alguma reserva nesta comparação, uma vez que o reporte dos preços não é uniforme e o nível de incorporação de biocombustíveis, tal como o seu tratamento fiscal, também não é igual em todos os países".