Estabelecimentos comerciais de Lisboa proibidos de abrir às 06h30 nos próximos fins de semana

Os estabelecimentos comerciais de Lisboa estão impedidos de abrir antes das 08h00 nos dois próximos fins de semana, em pleno estado de emergência e de recolher obrigatório.

A imposição foi anunciada esta quinta-feira, em comunicado, pela Câmara Municipal de Lisboa, no qual se esclarece que não é aceite "a abertura antecipada a qualquer estabelecimento comercial ou de venda a retalho".

A tomada de posição do executivo camarário surge depois de, explica o município, ter vindo a público "a intenção de algumas grande superfícies comerciais abrirem às 06h30 da manhã nos próximos fins de semana".

Na quarta-feira, a Jerónimo Martins anunciou que iria antecipar a abertura da "maioria das suas lojas" Pingo Doce para as 06h30, no fim de semana, devido às limitações de circulação impostas devido à pandemia de Covid-19, para evitar a concentração de pessoas durante a manhã.

Recolher obrigatório a partir das 13h00

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que entrou em vigor na segunda-feira, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

As medidas afetam 7,1 milhões de pessoas, correspondente a 70% da população de Portugal, dado que os 121 municípios incluem todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Leia o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa na íntegra:

"Na sequência das medidas determinadas pelo Decreto nº 8/2020, de 8 de novembro, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, nomeadamente as condicionantes à circulação na via pública, constantes do respetivo artigo 3º, e tendo vindo a público a intenção de algumas grande superfícies comerciais abrirem às 06h30 da manhã nos próximos fins de semana, o presidente da CML emitiu hoje, 12 de novembro, um despacho, clarificando que o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais nos próximos dois fins de semana será às 8h00 da manhã, não sendo aceite a abertura antecipada a a qualquer estabelecimento comercial ou de venda a retalho."