Loures cria mercearia solidária para incluir produtos frescos em cabazes alimentares

A junta de freguesia de Loures quer que comecem a ser colocados produtos frescos nos cabazes alimentares distribuídos às famílias mais carenciadas através de uma mercearia solidária. Em declarações à TSF, o autarca António Pombinho explica que, para esse fim, vão ser atribuídos vales mensais que podem ser gastos no comércio local.

"Na generalidade dos casos", os cabazes atualmente distribuídos não incluem produtos como "peixe, carne e derivados, legumes e frutas" porque "não são distribuídos no dia em que são feitos e os produtos frescos poderiam deteriorar-se".

Esta é uma "falha" que a junta de freguesia quer resolver. Para isso, vai começar por fazer um levantamento das famílias beneficiárias, "quer através dos serviços sociais, quer dos parceiros da rede social".

Já foram identificadas 83 famílias, que vão agora receber "vouchers no valor de 75 ou 50 euros mensais, conforme a dimensão do agregado familiar". Com este valor, os beneficiários podem dirigir-se ao comércio local para levantar produtos em estabelecimentos aderentes.

Nesta dimensão, é também parceira a Associação Empresarial de Comércio e Serviços de Loures e Odivelas, a quem coube o contacto com as lojas aderentes.

Os primeiros vales são distribuídos na próxima semana e o projeto vai estar no terreno a partir de 1 de março.