Lucro da NOS cai 15,1% no 1.º trimestre para 34,9 milhões de euros

26 Abril, 2023

O lucro da NOS caiu 15,1% no primeiro trimestre, face a igual período de 2022, para 34,9 milhões de euros, devido ao "crescimento acentuado" das depreciações e amortizações e impacto da inflação, divulgou esta quarta-feira a operadora.

"Este valor é explicado pelo crescimento acentuado das depreciações e amortizações como resultado dos fortes investimentos que a empresa tem vindo a realizar, bem como pelo impacto da inflação em toda a estrutura de custos e do aumento das taxas de juro nos custos financeiros", explica a operadora liderada por Miguel Almeida, em comunicado.

Em igual período, as receitas subiram 2,2% para 381,4 milhões de euros.

"As receitas de telecomunicações progrediram 0,9% para 369,2 milhões de euros, com o aumento de 4,6% do número de serviços", destacando-se o crescimento de 7,2% nos serviços móveis, para 5,8 milhões".

Já as receitas de cinema e audiovisuais "aumentaram 22,6% para 20,4 milhões de euros", adianta a NOS, referindo que nos cinemas as vendas de bilhetes "cresceram 52,1%, embora 19% abaixo do registado no primeiro trimestre de 2019" (período pré-pandemia).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 8,8% para 173,5 milhões de euros, "com o EBITDA das Telecomunicações a atingir 163,7 milhões, mais 9,4% que no ano anterior".

Já o EBITDA AL [EBITDA 'After Lease'] "melhorou 6,2% para 146,2 milhões de euros, com o EBITDA AL das telecomunicações a incrementar 6,3% para 138,9 milhões e o EBITDA AL da divisão de audiovisuais e cinemas a melhorar 5,8% para 7,2 milhões de euros", adianta a NOS.

O investimento ascendeu a 97 milhões de euros no trimestre, menos 26,2% do que um ano antes.

"A cobertura e qualidade da rede 5G da NOS contribuíram, de forma decisiva, para posicionar Portugal num lugar de liderança na implementação desta tecnologia", refere a empresa, em comunicado, salientando que em março "contava com 3.441 estações base 5G instaladas, reforçando a clara liderança nesta tecnologia, cobrindo 88% da população portuguesa" com a tecnologia.

A NOS "chega a mais 3,9% lares com a sua rede de fibra atingindo 5,337 milhões [de] lares cobertos, mais 203 mil face ao período homólogo", acrescenta a empresa, salientando que a "NOS Inovação foi a quarta entidade portuguesa que mais registos de patentes solicitou em 2022 ao Instituto Europeu de Patentes (IEP)".

Entre os vários pedidos "destacam-se soluções nas áreas de computer vision e inteligência artificial".

Além disso, "a NOS associou-se à Agência Nacional de Inovação (ANI) para desafiar as Instituições de Ensino Superior a apresentarem soluções inovadoras que explorem o potencial da tecnologia 5G, nas áreas de segurança da casa e melhoria da performance no desporto", conclui.