Lucro do BCP cai 60% para 59,5 milhões de euros nos primeiros nove meses

© Bruno Lisita / Global Imagens

Por Hugo Neutel 27 Outubro, 2021 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O resultado líquido do Millennium BCP nos primeiros nove meses do ano atingiu 59,5 milhões de euros, numa queda de 59,3% face aos 146,3 milhões apresentados no mesmo período de 2020.

O banco explica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o resultado inclui "provisões de 313,5 milhões de euros para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia" e 87,6 milhões de euros em Portugal, resultantes de "custos de ajustamento do quadro de pessoal".

O Millennium sublinha que "excluindo os itens específicos, o resultado operacional core do Grupo atingiu 938,7 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 8,3%".

Ontem, a instituição financeira liderada por Miguel Maya comunicou que o Bank Millennium, detido pelo BCP na Polónia, apresentou prejuízos de 181,2 milhões de euros entre janeiro e setembro.

© TSF

O resultado foi "influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 346,3 milhões de euros.

Em Portugal, o resultado líquido totalizou 115,2 milhões de euros (crescimento de 25,3% face aos 91,9 milhões de euros obtidos no mesmo período de 2020).

O banco justifica a melhoria com "o crescimento dos proveitos core, a redução das necessidades de constituir provisões da carteira de crédito e a evolução positiva dos resultados em operações financeiras".

Em setembro de 2021 o banco tinha 6.511 trabalhadores em Portugal. O valor representa uma queda de 9% face aos 7.152 que tinha em setembro do ano passado.

© TSF

Em 30 de setembro de 2021, o montante total de crédito concedido ao abrigo das linhas Covid-19 garantidas pelo Estado "ascendia a 2.632 milhões de euros, o que representa um crescimento de 16,4% face ao valor que, no final de 2020, o banco tinha desembolsado".

Estas linhas de crédito foram disponibilizadas "principalmente a pequenas e médias empresas portuguesas, tendo permitido apoiar mais de 18 mil clientes. No final do terceiro trimestre de 2021 estas exposições representavam cerca de 7% da carteira de crédito total referente à atividade em Portugal".

O final das moratórias do Estado em setembro levou a que no final desse mês o valor dos créditos suspensos tenha caído a pique: 106 milhões de euros nas famílias (3.269 em junho) e 624 milhões nas empresas (4.066 no final do primeiro semestre).

Dos 730 milhões de euros de créditos em moratória que transitaram para outubro, 85% dizem respeito a operações de crédito contratadas por empresas e 15% por famílias.