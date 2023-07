Lucro do Novo Banco sobe 39,9% no 1.º semestre para 373,2 milhões de euros

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 28 Julho, 2023 • 07:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lucro do Novo Banco subiu 39,9% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2022, para 373,2 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a instituição financeira.

"O Novo Banco apresenta um resultado líquido de 373,2 milhões de euros (1.º trimestre: 148,4 milhões de euros; 2.º trimestre: 224,8 milhões de euros), demonstrativo da evolução sustentada do negócio e da capacidade de geração de receita e de capital", refere a entidade em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período em análise, primeiro semestre, a margem financeira ascendeu a 524 milhões de euros, mais 95,5% em termos homólogos.

No segundo trimestre, "a margem financeira cresceu 12,7% face ao primeiro trimestre", adianta o banco.

"A evolução positiva da atividade comercial, num ambiente favorável das taxas de juro, repercutiu-se no crescimento de 62,3% do produto bancário comercial", adianta o Novo Banco, no documento, referindo que "este desempenho mais que compensou o efeito da inflação e do investimento na melhoria dos processos do banco, que conduziu a um aumento dos custos operativos de 7,8% (6,3% excluindo os itens de natureza excecional)".

As provisões para crédito e títulos "apresentam uma ligeira redução face aos valores registados" no primeiro semestre de 2022 (-4,4 milhões de euros).